Briljanta W G Sebald sätter sitt mikroskop mot universum

Titel: Utvandrade. Fyra långa berättelser

Författare: W. G. Sebald

Översättare: Ulrika Wallenström

Att läsa Sebald vid den här tiden på året är en sorts julklapp till mig själv.

Alla mina önskningar slår in. Sådant jag inte kunnat formulera, sätta ord på – det gör han åt mig och oss.



Boken ”Utvandrade”, som W.G. Sebald skrev 1992 och nu kommer i nyutgåva, kretsar kring fyra judiska livsöden.

Sorgliga historier om självmördare och psykiskt sjuka, stillastående existenser, hålrum. Människor som tvingats lämna Tyskland strax före eller under andra världskriget och försökt att rota sig någon annanstans. De är utvandrade, på alla sätt.



Berättarjaget har stora likheter med Sebald själv, en icke-judisk utvandrare från Tyskland till England fastän långt efter kriget, rotlös och sökande även han.

Med de typiska små svartvita fotografierna, liksom insmugna i texten, för att förstärka känslan av en dokumentär över allt och inget.



Mer konkret handlar det om den judiska världen av i går.

Men alla dessa briljanta iakttagelser om övergivna städer och ghetton, och långa citat ur nästan oläsliga dagböcker från försvunna människor, får historien också att vindla vidare mellan romanfigurerna. Ta sig mjukt pockande fram till vår samtid.



Själv känner jag mig sällan så intelligent som när jag läser Sebald. Kommer in i hans inre värld – och, genom en sorts lönndörr, även in i min egen.

Med Sebalds blick blir tillvaron både större och mindre, samtidigt. Som om han satte ett mikroskop mot universum.