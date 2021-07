Cementa har hamnat på regeringens bord

Nu på eftermiddagen träffade näringsminister Ibrahim Baylan (S) företrädare inom byggbranschen, både fack och arbetsgivare, för att diskutera konsekvenserna av en eventuell stängning av Cementa på Gotland den 1 november.

– Jag tyckte att det var ett bra möte, både för att informera mig om deras syn på den dom som gäller Cementas miljötillstånd här. för knappt två veckor sedan. Men också för möjligheten att redogöra för det som pågår inom regeringskansliet.

Vad är det som pågår?

– Efter träffen med Cementa så satte vi igång ett arbete där ett flertal departement deltar, för att skaffa sig en oberoende analys av de eventuella konsekvenser som skulle bli om den här verksamheten skulle behöva upphöra den 1 november. Men också vad som kan göras om man vill undvika den situationen.

Exakt vad det innebär vill Ibrahim Bayland inte gå in på. Han hänvisar till den pågående rättsprocessen om miljöeffekterna av fortsatt kalkbrytning för Cementa. Företagets miljökonsekvensbeskrivning var alldeles för bristfällig, exempelvis vad gäller inverkan på grundvattnet, ansåg Mark- och miljööverdomstolen, för att kunna ligga till grund för ett beslut.



Men vilka möjligheter har då regeringen att inte bara väga in ekonomiska konsekvenser av en stängning av Cementa, utan också de miljömässiga konsekvenserna av fortsatt drift. Kan regeringen gå in och ta över, så som man gjorde med Scanraff, numera Preemraff? Frågan går till miljöminister Per Bolund (MP).

– Det som hände vid prövningen av Preemraff, det var ju ett undantagsfall, för det bedömdes från myndigheternas sida att just det projektet hade en väldigt stor påverkan på Sveriges möjligheter att uppnå klimatmålen. Det är ingenting som görs i vanliga fall, utan i vanliga fall är det helt enkelt så att domstolarna gör sina prövningar av tillståndsansökningar, och det är så i det här fallet också.