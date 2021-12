Covidutbrott på Barsebäcks kärnkraftverk

Ett utbrott av covid-19 smitta drabbade dem som jobbar med rivningen av Barsebäcks kärnkraftverk i slutet av november – sedan dess har flera smittskyddsåtgärder satts in.

Maria Taranger, pressansvarig på Barsebäck kraft, säger att hon av omsorg för de anställda inte vill gå in på hur många smittade det rör sig om eller deras hälsotillstånd men hon säger att smittspridningen har varit omfattande i delar av personalen.

"Först fick vi tillfälligt pausa ett par av arbetspaketen där man jobbar nära varann inne i anläggningen och under denna vecka har vi haft en försiktig, stegvis återgång så att de här olika jobben kan komma igång igen och all personal som kan arbeta hemifrån ska göra det under en tid till", säger Taranger.