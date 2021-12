Däckexperten om bästa vinterdäcket

Så säger lagen om vinterdäck

Du måste använda vinterdäck vid vinterväglag under tidsperioden 1 december - 31 mars.

Du får använda dubbdäck under tidsperioden 1 oktober - 15 april.

Det är förbjudet att använda dubbdäck under tidsperioden 16 april - 30 september om det inte är eller förväntas bli vinterväglag.



Källa: Polisen

Läs mer