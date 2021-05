Dag att rösta på din lokala favorit i hela Sveriges musiktävling

Nu är det dags att rösta på din lokala favorit i hela Sveriges musiktävling, P4 Nästa.

Du kan rösta fram till finalsändningen 28 maj, som du hör i P4 Väst mellan kl. 15.03 & 16.00.

SÅ HÄR RÖSTAR DU:



Skicka texten p4väst [mellanslag] låtX till 72250. (1kr/röst + eventuell trafikavgift) Max tio röster/bidrag.



låt1: Lille Bro – Jag kommer aldrig förlåta dig



låt2. Cornwall & Petrén - See You Tomorrow



låt3. Nike Elisabeth - Close (To Me)



låt4. Duo Danica & Magnus - Pojken i mitt hjärta



låt5. Andreas Galle - Hälsningar Louise