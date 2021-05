Dags att rösta på din favorit i P4 Nästa

De här artisterna tävlar om att gå vidare till riksfinalen i P4 Nästa (Scrolla ner och klicka på respektive artist för att lyssna)

1. Tiotusen grader - Anton Kyldahl

2. Kick me out of the gang - Mejram

3. Take me back - TOPIA

4. Forget - Amnesti

5. Större än du tror - Philip Fritz & Republiken

Du kan rösta max 10 gånger per abonnemang och röstningsomgång. Kostnaden är 1 kr/röst + eventuell trafikavgift.