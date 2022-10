Därför samarbetar författare av ungdomsböcker allt mer

Böcker som har skrivits av flera författare:

Om du lämnar mig här av David Levithan och Jennifer Niven

Låt det snöa av John Green, Maureen Johnson och Lauren Myracle

What if it´s us av Adam Silvera och Becky Albertalli

Blackout av Dhonielle Clayton, Tiffany D. Jackson, Nic Stone, Angie Thomas, Ashley Woodfolk och Nicola Yoon

I 'm not dying with you tonight av Kimberly Jones och Gilly Segal