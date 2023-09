LOVE IS IN THE AIR

Därför ser du många spindlar hemma: ”Ute och raggar” Lyssna från tidpunkt: Har du stött på ovanligt många spindlar i hemmet så här på höstkanten då kan det bero på att ”love is in the air” – i alla fall för spindlarna, det säger P4 Kalmars djur- och naturexpert Pav Johnsson. Hör mer i ljudklippet ovan.