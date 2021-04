Därför tröstar vi oss med odling

"Gardeners' World" är en institution i brittisk tv som startade redan 1968. 2017 var det 50-årsjubileum. Under coronaåret har publiken ökat mångdubbelt.

Nyligen publicerades en artikel i New York Times med rubriken: ”Hur ett brittiskt trädgårdsprogram hjälpte människor igenom epidemiåret” ("How a Brittish Gardening Show Got People through the Pandemic").

Frågan är: Funkar trädgårds-tv som tröst?

Även här i Sverige har intresset för trädgård växt under det senaste året. Handelsträdgårdarna har dubblat sina inkomster, de mest populära dahliaknölarna säljer slut redan under mellandagarna och sociala medier fylls av odlingsråd och instruktionsfilmer.

Mars månad innebär också säsongsstart för flera svenska trädgårdsprogram. Nina Asarnoj har sett ”Trädgårdstider, ”Karl Fredrik på Österlen” och ”Hjälp, vi har köpt en bondgård” och även läst trädgårdsgurun Hannu Sarenströms nya bok: ”Det nya trädgårdslandet”.

Titlar om nämns i inslaget

Tv-program

”Hjälp, vi har köpt en bondgård”, säsong 2, SVT1, tisdagar kl 21.00 och alla avsnitt på SVT Play.

”Karl Fredrik på Österlen”, säsong 2, TV4, tisdagar kl 20.00 och på TV4 Play

”Trädgårdstider”, säsong 13, SVT1, tisdagar kl 20

”Gardeners’ World”, säsong 54, BBC, går att se på Youtube.

Trädgårdspodd

”I trädgården med Karin och Elsa”, en landskapsarkitekt och en trädgårdsingenjör, startade 2018, hittills 40 avsnitt där poddar finns.

Instagram

@swancottageflowers, Zoe och Neil driver en trädgård för blommor till snitt och frön.

Hanna Wendelbo och Krickelins trädgårdslive, söndagar kl 10.00 under odlingssäsong. Båda driver också bloggar, Hanna Wendelbos blogg innehåller mycket konkret odlingskunskap.

Böcker

”Det nya trädgårdslandet. Om att odla grönsaker, blommor och sig själv” (20219 av Hannu Sarenström.