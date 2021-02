Anna Ihlis kan bli stor vinnare på Dalecarlia Music Awards

Här är alla nominerade till Dalecarlia Music Awards 2020

Årets insats:

#folkporträtt / #folkkursonline / #digistämman

Er röst i hatten - Live från mitt hörn

Rockbonden i Näckenbäck

P-Floyd - Streamingkonsert från Bjärmnäs

Säg det med en sång

Årets band:

Bolaget

Brothers Of Metal

Mando Diao

Raketklubben

The Dishonest Few

Årets artist:

Anna Ihlis

Miss Li

Moonica Mac

Stefan Nykvist

Winona Oak

Årets låtskrivare:

Linda Karlsson

Litens Anton Nilsson

Malin Holmlin & Hans Dixgård

Markus Johansson Malmström

Martin Engström

Årets låt:

Bolaget - Fingrarna i halsen

Gustaf & Viktor Norén - Rise Again

Mando Diao - Själens skrubbsår

Miss Li - Komplicerad

Stiko Per Larsson & Peter LeMarc - Vi som finns & de som försvann

Årets producent:

Erik Berglund

Karin Park

Mike Emilio

Petter Winnberg

Viktor Norén

Årets musikvideo:

Anna Ihlis - Röd (Jons Jonna Andersson)

Bolaget - Dum (Anton Elfsberg)

GAUPA - Mjölksyra (Simon Hjortek)

Mimikry - Är det okej om jag går ut och mördar nån ikväll, snälla mamma? (Jonas Stentäpp)

The Dishonest Few - No Honor Among Thieves (Olle Ferner)

Årets album:

Anna Ihlis - Röd

Henrik Palm - Poverty Metal

Mando Diao - I solnedgången

Nils Patrik Johansson - The Great Conspiracy

Raketklubben - Raketklubben

Årets klassiska:

Boda Kammarmusikvecka

Daniel Larsson

Föreställningen Breadth i Frostbrunnsdalen

Hanna Husáhr

Matthew Peterson

Årets folkmusik:

#digistämman

Anna Ekborg

Maria Jonsson

Peter Rousu

Spelmanssafari

