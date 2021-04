De kan få Grammis som Årets kompositör

Alla Grammisnomineringar hittills

ÅRETS ALBUM



Ana Diaz – Tröst och vatten



Ane Brun – After The Great Storm



Hov1 – Montague



Victor Leksell – Fånga mig när jag faller



Yasin – 98.01.11

ÅRETS KOMPOSITÖR



Ana Diaz



Ane Brun



Jonnali "Noonie Bao" Parmenius



Ludwig Göransson



Victor Thell

ÅRETS ELEKTRO/DANS



Axel Boman – Eyes Of My Mind



Bella Boo – Let’s Go Out



Off The Meds – Off The Meds



Rebecca & Fiona – Fet House Mode, Another World, Heart Skips A Beat, People Getting Mad



Studio Barnhus, Axel Boman, Kornél Kovács, Pedrodollar – 10

ÅRETS JAZZ



Amanda Ginsburg – I det lilla händer det mesta



Ellen Andersson – You Should Have Told Me



Hederosgruppen – Storstrejk



JH3-Jari Haapalainen Trio – FUSION FOREVER



Rymden – Space Sailors

ÅRETS KLASSISKA



Cecilia Zilliacus & Bengt Forsberg – Swedish Violin Treasures



Herbert Blomstedt/Gewandhausorchester Leipzig – Brahms Symphony No. 1



Jacob Kellermann & Christian Karlsen – Rodrigo, Coll & Harden: Guitar Works



Martin Fröst & Concerto Köln – Vivaldi



Orfeus Barock Stockholm, Johannes Rostamo, cello & Luca Guglielmi, cembalo – J.S. Bach & C.P.E Bach: Works

ÅRETS HIPHOP



BENNETT – OCH DU HETER?



Guleed – Lucky 20



Jireel – Sex Känslor



Yasin – 98.01.11 & More To Life



Zacke – Pengar. Frihet. Zakaria Jamal.

ÅRETS SOUL/RNB



Cherrie – Ingen annan än du, Maria, 123 (feat Yasin)



JÁNA – Flowerworks samt Green



Mona Masrour – Påminner mig, Får aldrig nog, Exclusive, Easy



Nápoles – Slowin It



Zikai – Make You Mine