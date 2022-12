De samlar in julklappar till behövande barn

Det finns flera initiativ runtom i Skåne som samlar in julklappar till behövande av olika slag. Ett initiativ heter Julklappshjälpen och finns i Klippan.

I Simrishamn finns The Living Room, där man samlar en grupp österlenska aktörer som samlar in klappar till barn som lever i socioekonomisk utsatthet, under namnet Fria julklappar.