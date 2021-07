Deltagare: "Vi är beredda att dö för vårt land"

– Nej, vi är beredda att dö för vårt land och för de som som dött före oss, säger denne 17-åring som säger att han ställer upp på intervjun av egen fri vilja, utan tvång från någon av ledarna. Han är beredd att bli martyr, säger han.

Vägkanten vid infarten till platsen, för det som al-Qudsbrigarderna kallar för sommarläger, kantas av rader med uppställda bussar som kört barn hit från hela Gaza.

Enligt den ansvarige ledaren på plats handlar det om 500 barn just den här dagen. Totalt under sommaren arrangeras liknande läger för 8 000 pojkar som uppges vara mellan 13 och 17 år. Den yngste som jag stöter på uppger dock att han är nio år. Även Hamas har liknande träningsläger under sommaren i Gaza.

– Det är att jämföra med ett scoutläger för ökad självkännedom, säger den ansvarige ledaren och berättar om lägrets olika träningsmoment; alltifrån kondition, gymnastik, mental träning och bearbetning av det som han beskriver som belägringen och Israels ockupation av Gaza. Det handlar också om bland annat vapenhantering, marscherande och kunskap om raketer.

Mitt på det ungefär två fotbollsplaner stora området, står attrapper som ska föreställa två olika raketmodeller som al-Qudsbrigaderna använder. Intill står ett bepansrat militärfordon uppställt.

Barnen är indelade i olika grupper. Några marscherar. De bär leksaksvapen, utsågade i trä som som målats i grå färg, för att likna riktiga automatvapen. Andra lyssnar till en man som håller ett föredrag. Några barn gör olika mantelrörelser på riktiga automatvapen och tränar också för att snabbt ta isär och sätta ihop ett vapnen. En annan grupp klättrar i rep och springer och gör volter. Ur en högtalare dånar hög musik.

En del personer har svarta huvor över sina huvuden och sedan en huvudbonad som visar att de tillhör al-Qudsbrigarderna, terrorstämplade Islamiska Jihads väpnade gren. De unga barnen, i grupper, bär alla kepsar, utan att dölja ansiktena.

Lägren har funnits i decennier. Även om den israeliska sidan är kritisk och har till synes kontroll över vad som sker på lägren via spionballonger som ständigt finns här över Gaza, så har Israel inte gjort något för att stoppa verksamheten under somrarna för de deltagande barnen.

– De får en bättre karaktär och personlighet, en ökad kroppsstyrka med övningar för att bygga upp kroppen, säger ledaren som jag intervjuar och vidhåller att det är att jämföra med ett scoutläger. Enligt honom handlar det om försvar, inte terrorism.