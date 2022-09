Den värmländske medelpolitikern jobbar på kontor

Politikers sysselsättning:

Tjänsteman/kontor 15%

Pensionär 14%

Industri och verkstad 11%

Vård 9%

Skola 7%

Privat företag 5%

Lantbruk 3%

Studerande 3%

Transport 2%

Service 2%

Handel 2%

Rättsväsende 1%

Kultur 1%

IT 1%

Kyrka 1%



Politikers namn:

Män

1 Lars/Lasse, 56 st

2 Anders, 40 st

3 Jan, 36 st

4 Per/Pär, 33 st

5 Thomas/Tomas, 33 st

Kvinnor

1 Eva, 32 st

2 Anna, 31 st

3 Ann, 27 st

4 Maria, 24 st

5 Lena, 22 st

Kandidater per parti:

S 578

C 282

M 277

Sd 218

V 181

Kd 145

L 135

Mp 90

SiV 43

OR 36

Övriga ca 125

Åldrar:

10-19 1%

20-29 5%

30-39 10%

40-49 17%

50-59 21%

60-69 24%

70-79 20%

80-89 2%

90- <1%