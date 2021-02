Under veckan så efterfrågade vi på P4 Blekinge bra val som man gjort under livet.

En som hörde av sig då var Peter Brunell från Rödeby som tidigare levde ett destruktivt liv som alkoholist men som i samband med ett självmordsförsök 2012 fick hjälp att övervinna sitt missbruk.

"Det enda som fanns var ett planerande för att dricka. Till slut tog jag ut två semesterdagar för att ta livet av mig. Jag brydde mig inte om mina barn eller min familj, jag ville inte dö men jag klarade inte av att leva", berättar Peter.



Hör hela Peters berättelse i ljudklippet.

Behöver du hjälp att förändra dina alkoholvanor?



Alkoholhjälpen erbjuder ett behandlingsprogram på internet. Program är baserat på KBT och motivationshöjande samtal. Du kan välja att vara anonym. Du kan också gå in på Alkoholhjälpens forum där du kan chatta med andra personer som söker hjälp.



Även Beroendecentrum har självhjälpsprogram.



Alkohollinjen ger stöd per telefon till dig som vill ha hjälp att förändra dina alkoholvanor. Det kostar inget att ringa och du kan vara anonym. Du når Alkohollinjen på telefon 020-84 44 48.



Till dig som har självmordstankar:



Jourhavande medmänniska på telefon 08-702 16 80.



Jourhavande präst nås via 112.



Mind Självmordslinjen, chatt via mind.se eller på telefon 90101.