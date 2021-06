"Det roligaste med att vara chef är teamet"

Det har varit ett exceptionellt år för regiondirektören Alf Jönsson som varit ytterst ansvarig tjänsteman för hanteringen av pandemin i Region Skåne.

50 procent av hans medarbetare fick byta arbetsplats över jul och nyår.

"Otroliga medarbetare och en vi-fixar-det-mentalitet har tagit oss igenom den här perioden", säger Alf Jönsson om tiden som varit.



Alf Jönssons låtlista:

Den här låten påminner om min barndom… MFF:s hymn "Åh vi älskar Malmö FF"

Detta är mina ungdomsidoler... Rockin' All Over the World – Status Quo

Denna låt förknippar jag med min favoritplats… Den tid jag har – Philip Jalmelid

Den här låten påminner mig om min stora kärlek… I Just Called to Say I Love You – Stevie Wonder

Om jag känner mig ledsen så spelar jag denna låten… I Want To Break Free – Queen

Den bästa lokala artisten från mitt närområde som jag vill lyfta fram… Den jag kunde va – Hoola Bandoola Band, Mikael Wiehe

Denna låt säger något om mig... This Is My Life - Kim Larsen, Gasolin'