Digitalt kulturkonvent ökar tillgängligheten och blickar framåt

– Framåt är ett tema över hela konventet. Vi har varit med om ett väldigt speciellt år och hur tänker vi nu framåt? Hur tänker kulturpolitiker i kommuner, regioner och på statliga nivå? Hur tänker kulturchefer på alla nivåer?

– Vi gör också utblickar till Norden för att höra, hur har dom haft det och hur tänker de vidare? Så det är många kulturpolitiska och konstnärspolitiska frågor vi behöver ta tag i och corona har på ett väldigt brutalt sätt visat hur väldigt många av de som ägnar sig åt konst och kultur står utanför alla våra trygghetssystem, säger projektledaren och initiativtagaren Linde Sjöstedt.

Linde Sjöstedt tycker att det är tråkigt att man inte kommer kunna mötas på riktigt i år, men att vara digital innebär också att tillgängligheten ökar. Och inte bara i stunden, utan även över tid.

– Vi kommer erbjuda alla 140 arrangörer att vara kvar under paraplyet Folk och Kultur, sen blir det Folk och Kultur Play. Så man ska kunna gå in och ta del av de här seminarierna under hela året, ända fram till nästa års konvent, säger Linde Sjöstedt.

Folk och Kultur, går av stapeln 10-12 februari. Och många av konventets programpunkter kommer att kretsa runt coronapandemin.