Alekzander Karlsson i leskro sambo sys pe digitalno lektsia dre skola. Jek studento dre lengri grupa wyphendzia pe rasistovnie pal romendyr i jone rapportinde ke helade.

Studento pisindzia ’’saro choren so dikhen’’, i kaj ’’syr jof sis dre wes, syr leskre dada dzide sys to ftedy, chorde roti i chordine len dre wes to lenge tesz si okej te melakirel'', Alekzander i leskro sambo nasys fajnie dava te siunel.