DIY-influencern har 150 000 följare: Nu tar Victoria Svensson nästa steg – lanserar egen hemsida

Victoria Svensson är influencern från Jämshög med 150 000 följare på Instagram som gjort succé genom sina guider till hur man bäst förvandlar gamla second hand fynd till kopior av de senaste inredningstrenderna - eller för all del bygger dem själv.

"Det här med DIY (do it yourself) är ju inte nytt, men en rätt så ny grej på plattformarna, och i den situationen vi är i världen är det många som kanske drar sig just till att få vara lite kreativ själv. Hemsidan är till för att underlätta för mina följare. Istället för en snabb video på sociala medier, så kan man sitta i lugn och ro på hemsidan och följa mina guider", säger Victoria Svensson.



