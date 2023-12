Dansa in det nya året med dj-duon Icona Pop

Svenska duon NOTD får inleda timmen med ett kort djset inspelat live på konsertkvällen Together For A Better Day från 6 december i år, artisten Teddy Swims hörs bakom micken på sista låten! P3 guldnominerade Icona Pop ger oss en halvtimmes peppiga klubbfavoriter i en riktigt snygg gästmix! Även några nyårshälsningar från programledare i P3.