Djurgården hakar på i toppen och Paulsen hjälte för Bajen

Kalmar FF – Djurgården 0-1

Djurgården hakar på i toppen i allsvenskan och tog tre viktiga poäng borta i Kalmar.

Matchens enda mål kom fem minuter in i andra halvlek genom Aslak Witry efter en frispark. Resten av matchen kontrollerade Djurgården på ett effektivt sätt. Kalmar fick aldrig någon riktigt het chans att kvittera på. Djurgården har på tolv matcher i årets allsvenskan bara släppt in 7 mål.

Djurgården har nu 27 poäng och ligger tvåa i tabellen, två poäng bakom Malmö FF med en match mindre spelad.

Häcken - Elfsborg 1-1

Gästerna tog ledning direkt och redan efter tio minuter tryckte Per Frick in bollen hårt och högt bakom Peter Abrahamsson i Häcken-målet till 1-0 Elfsborg. Alexander Jeremejeff blev poängräddare för hemmalaget Häcken när han kvitterade i den 33:e matchminuten.

Hammarby - Norrköping 2-1

Norrköping chockade Hammarby direkt i matchinledningen och i den tredje minuten efter ett inspel från höger kunde Samuel Adegbenro helt omarkerad skarva in 1-0-målet. En knapp halvtimme in i matchen kvitterade Hammarby genom Gustav Ludwigson som skarvade in 1-1 med en klack. Med tio minuter kvar blev Bjørn Paulsen stor matchhjälte och avgjorde matchen med ett skott från distans.

.