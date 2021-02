Dokumentären ”Black Art” på HBO öppnar nya kapitel i konsthistorien

Titel: Black Art: In the absence of light

Regissör: Sam Pollard

Genre: Dokumentär

Var: HBO Nordic

Längd: 1t 25min

Konsthistorikern tillika konstnären David Driskell var hjärnan bakom utställningen ”Two centuries of Black American Art”.

Köerna ringlade utanför LACMA – Los Angeles County Museum of Art. Det var den första omfattande utställning som gjorts om den afrikansk amerikanska konsten - någonsin.

Den fortsatte sedan vidare till ytterligare tre stora konstmuseer i USA.

För många svarta konstnärer i USA är det här en tydlig referenspunkt. Det var en viktig händelse att få se konstnärer ur sin egen historia. Och hur de bemästrade alltifrån1800-talets romantik, till senare naturalism, modernism, porträttfotografi, street photography och så vidare.

Det slående med dokumentären är mängden röster som ryms. Alltifrån konsthistoriker, till museichefer, samlare och mängden konstnärer som intervjuas.

Det är en ridå som öppnas till ytterligare ett lager. Ytterligare en fasett som gör konsthistorien intressantare. Precis på samma sätt som när kvinnliga konstnärer tidigare intog sin berättigade plats.

En viktig fråga som lyfts av Theaster Gates – en annan av samtidskonstens superstjärnor – den handlar om just det här om att befinna sig i ljuset.

För som han säger i filmen, svarta konstnärer har alltid varit i mörkret. Jobbat på ändå. Att vara i ljuset på lånad tid kan inte vara ett mål i sig. Det handlar om att erövra platsen i ljuset på egna villkor, säger han.