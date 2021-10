Domstolarna fick mindre tillskott än polis och åklagare i S rättssatsning

Uddevalla tingsrätt är en av de som har svårt att hinna med att döma i alla mål. Daniel Edsbagge är chefsåklagare i Uddevalla:



– Fler människor blir åtalade, fler brott beivras men de måste ju också dömas. Man måste också satsa på domstolarna så att de har resurser att ta hand om den här ökade anstormningen av mål, säger Daniel Edsbagge till Ekot.

Regeringen har under mandatperioden tillfört pengar till alla delar i rättskedjan, men inte lika mycket till alla delar. Om budgeten för 2022 går igenom i riksdagen kommer domstolarnas utgifter ha fått växa med 15 procent under mandatperioden, vilket är minst i förhållande till åklagarmyndighet, kriminalvård och polis. Polisens utgifter kommer under mandatperioden att ha fått växa med nära 40 procent, vilket är mest i både kronor och procent. Det visar en genomgång som Ekot gjort.

Lars Eckerdal arbetar i Uddevalla och är polisområdeschef i polisområde Fyrbodal:

– Om polisen får andra möjligheter att arbeta effektivt då måste både åklagarmyndigheten och domstolar och övriga aktörer i rättsväsendet växa i samma takt. Annars får vi den här typen av obalans i systemet.

Enligt statistik som Ekot tagit del av från Domstolsverket ser 18 av landets 48 tingsrätter just nu ut att få svårt att klara de mål som regeringen satt upp om hur stor andel av brottmålen som ska avgöras inom fem månader.

Åklagare Daniel Edsbagge pekar på att hela rättsprocessen kan påverkas av att det dröjer för lång tid innan fallen avgörs.

– Då blir bevisningen sämre, muntlig bevisning är en färskvara. Det blir svårare att utreda brotten om man sitter ett år, två år eller till och med tre år efter det att det inträffat, då blir det svårare att bevisa brotten.

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson menar att det är det hårda trycket på domstolarna som gör att man beviljat de medel som de bett om 2022.

– Det är precis därför vi nu ger domstolarna de pengar de har äskat för nästa år. Det är för att kunna fortsätta bygga ut. Och sedan har vi ju då dessutom historiskt sett tillskjutit mer pengar någonsin.

Det är ju ni som haft makten?

– Då ska man ju då veta att det finns ingen regering som har satsat mer pengar på domstolsväsendet än vad den här regeringen har gjort. Och sen har vi då en situation där polisen, åklagarna har kommit igång med brottsbekämpningen nu. Då är det klart att den ökar också antalet fall som kommer till till domstolarna. Och vi får naturligtvis fortsätta att följa detta.