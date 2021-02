Don DeLillos nya roman ”Tystnaden” är skarp och krispig men för kort

I den tegelstenstjocka romanen "Under jord" från 1997 skildrade Don DeLillo tomheten i det postmoderna USA. Hans senaste bok är mycket tunn och heter ”Tystnaden”. Den utspelar sig i New York år 2022, under en söndag då en viktig match i Super Bowl väntar. Plötslig svartnar tv-apparater och telefoner - och all digital kommunikation upphör. Anna Tullberg har läst.