Dubbelt så många avvikelser på Gotlands privata äldreboenden

Avvikelser på äldreboenden på Gotland under 2021

Privata äldreboenden:

Attendo Terra Nova: 633 avvikelser (60 platser)

Attendo Regementsgatan: 580 avvikelser (58 platser)

Attendo Sudergården: 262 avvikelser (30 platser)

Gotlandssjukhem: 212 avvikelser (40 platser)

Solrosens serviceboende: 193 avvikelser (24 platser)

Hattstugan: 16 avvikelser (10 platser)

Katthammarsvik: 52 avvikelser under sept-dec (30 platser)



Region Gotlands äldreboenden:

Pjäsen: 300 avvikelser (100 platser)

Tingsbrogården: 204 avvikelser (32 platser)

Roma äldreboende: 202 avvikelser (50 platser)

Fältgatan 77: 83 avvikelser (30 platser)

Fältgatan 75: 74 avvikelser (24 platser)

Åvallegården: 70 avvikelser (23 platser)

Syrengården: 54 avvikelser (19 platser)

Kilåkern: 34 avvikelser (20 platser)

Stuxgården: 33 avvikelser (36 platser)



Bytt regi under året:

Iliansgården: 35 avvikelser under jan-sept (drevs av regionen) (30 platser)

Iliansgården: 59 avvikelser under okt-dec (drevs av Attendo)

Hemse äldreboende: 42 avvikelser under jan-sept (drevs av regionen) (40 platser)

Hemse äldreboende: 52 avvikelser under okt-dec (drevs av Attendo)



Källa: Region Gotland

