Dundic åtalas för elva grova bokföringsbrott

Det gäller hundratals miljoner kronor där Dundic via sina företag ska ha lämnat in osanna leverantörsfakturor och kundfakturor mellan åren 2016 och 2019, under åren ska han enligt åtalet ha skickat in bokföringen med eftersläpning på flera månader, åklagaren menar att Dundic beteende varit systematiskt och att han därför också ska få näringsförbud i sju år.