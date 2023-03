Duraid Al-Khamisis roman visar de dolda processerna bakom kriminaliteten

Titel: Lejon och lamm

Författare: Duraid Al-Khamisi

En risig gammal kiosk på ett förortstorg. Man kan tänka sig hur den där kiosken en gång placerades där, mitt i miljonprogrammets framtidsoptimistiska 60-talsanda. Idag är den omgiven av snabbt accelererande gängkriminalitet. Det brinner, både bildligen och bokstavligen runtomkring den.

Det är en stark och tydlig bild som Duraid Al-Khamisi väver sin roman kring. Kiosken är ett nav, samtidigt som den är en isolerad plats där omgivningen kan betraktas. Lite som dess nya ägare, i romanen kallade Far och Mor. De både betraktar och deltar.

Far, en fint tecknad och smått excentrisk romanfigur med rättvisepatos och moral, tar sig an kiosken med största allvar. Att den ligger mitt i centrum för kriminell verksamhet vet han inte, och till en början lyckas han också hålla kriminaliteten på avstånd. Men utanför kiosken kokar det och pyr det, och en dag hittar Far de första skotthålen på en av kioskens ytterväggar. Snart är han inte längre bara en betraktare, utan en deltagare.

Jag drar mig alltid för att säga att en roman är "viktig". Det är att reducera skönlitteraturen till samhällsdebatt. Men "Lejon och Lamm" är det, utöver att vara en levande roman. För att den visar de små rörelserna, de dolda processerna bakom kriminaliteten: den spikraka vägen som lett till dagens ohållbara situation. Den ger ingen lösning, men den får i alla fall mig att fatta lite mer