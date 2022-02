Dvärgbandmask hos svenska rävar – stor oro att sjukdomen sprider sig till länet

Oron är stor att även Jämtland ska få sitt första fall av den här sjukdomen som även kan överföras på människan: "Det är allvarligt. Får vi in den smittan kan det bli svårt att plocka bär och svamp. Det är en allvarlig sjukdom", säger Rovdjursansvarig för jaktvård i Östersund/Bräcke, Per Andersson.

Enligt Per Andersson har smittan kommit in i Sverige via husdjur: "Såsom hundar och katter som de har med sig när de kommer som turister till Sverige".