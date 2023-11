Dyrt för kvinnor att separera: ”Kan tvingas att stanna”

Så har Hypotekets undersökning genomförts



I Hypotekets exempel vill kvinnan köpa en trea på 75 kvadrat till sig och sina två barn, som hon har delad vårdnad om. Hon har möjlighet att betala hela kontantinsatsen på 15 procent. Man har därefter räknat på vad som krävs i lön för ett bolån, givet nedanstående förutsättningar, hos tre långivare via deras kalkyl på respektive webbplats.

Utgångspunkten har varit att kvinnan som söker bolån inte har andra lån och saknar bil. Kvinnan är 40-44 år och tjänar medianinkomst, enligt Statistiska centralbyråns statistik från 2021 års siffror, som också har räknats upp med 6 procent för att bättre matcha dagens nivå.

Enligt Svensk mäklarstatistik låg medelpriset per kvadrat för en trea på 34 455 kronor i Uppsala kommun. En bostad på 75 kvadratmeter kostade i genomsnitt 2 584 125 kronor. Den från 2021 års uppräknade medianinkomsten är 34 538 kronor per månad för en kvinna. Ingångsvärdena har sedan körts genom olika bankers kalkylverktyg. Det krävs för att få ihop kalkylen för en trea i Uppsala kommun 48 500 kronor i månadslön. Skillnaden mellan medianinkomst och vad som krävs är 13 962 kronor per månad för en kvinna.

Inte heller för män går kalkylen ihop. Medianinkomsten för män är 40 156 och således saknas det 8 344 kronor för dem att kunna köpa en trerumslägenhet baserat på parametrarna ovan.

Priserna per kvadratmeter är baserade på snittnivån i september 2023.



Det är inte ett facit eller garanti utan kan snarare ses som en indikation.



Källa: Hypoteket