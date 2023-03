Dysterkvistar, grindcoregudfäder och mellosuccé till Norje i sommar

Sedan tidigare är det känt att bland andra Ghost, Iron Maiden och Mötley Crue spelar på festivalen i juni.

Dagens bandsläpp från Sweden Rock Festival: Blue Öyster Cult, H.E.A.T, Napalm Death, Katatonia, Smash Into Pieces, Phil Campbell and The Bastard Sons, Dynazty, Twilight Force, Brutus, The Crown, Abramis Brama, Motvind, Mindless Sinner, Die Oberherren och Eradikated.