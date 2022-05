E Monika kotar i Frölunda: ”Akava anela but bari problemia”

But djene so hine odothe bare holjaja vazdije po glaso protiv o högerextreme/ desnicarsko ekstremno polititicari. Pe zoralje glasoja thaj marindoj ki ograda on manglje te na shundol e Paludanesoro glaso.

Vi uzalo odova so na hine disave fizikalna agresivna Monika koja so ihine odothe ko than pshe e asventsa thaj bare dukhaja, phenela ”Akate ani Svedia tano esavko zakoni ama akava anela bare negativna buca mashkaro manusha so akate beshena. Me cace verujinava so akavaj o paluno drom so akalje manushese dijape te shaj te tromal te avel akate te cerel akava so akana cereal”, phenela i Monika.