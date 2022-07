E svedijako ekonomikano pikodejba e firmenje telji pandemija hine 60 milijarde krune, dovaj pohari kotar okova so adjicerdjape.

Ama 40 procentia kotar sarinende so lelje akava ekonomikamo piko telji pandemija mangelape te iranen napalal akava dinde love.

E Svediako ekonomikano pikodejba e firmenje telji pandemija na koshtinja e drzhava odobor but kobor so adjicerdjape so ka ovel, mothovi o Jonas Frycklund.