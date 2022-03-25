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Eddie Magnusson på trappan till Sven-Gunnar Johansson där han lämnar tulpaner
Sven-Gunnar Johansson får ta emot blommor Foto: Madeleine Bengtsson/Sveriges Radio
KRIGET I UKRAINA

Eddie säljer tulpaner för att hjälpa Ukraina

1:21 min

  • Varje vecka tar han cykeln med sina tulpaner.

  • Eddie Magnusson i Sandared säljer till sina grannar för att hjälpa Ukraina.

  • "Vi har redan skickat 20 000 till Ukraina", berättar han.

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