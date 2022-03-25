KRIGET I UKRAINA
Eddie säljer tulpaner för att hjälpa Ukraina
Varje vecka tar han cykeln med sina tulpaner.
Eddie Magnusson i Sandared säljer till sina grannar för att hjälpa Ukraina.
"Vi har redan skickat 20 000 till Ukraina", berättar han.
Varje vecka tar han cykeln med sina tulpaner.
Eddie Magnusson i Sandared säljer till sina grannar för att hjälpa Ukraina.
"Vi har redan skickat 20 000 till Ukraina", berättar han.
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