Efter dödsskjutningen – polisen håller pressträff

Polisen höll en presskonferens vid 9-tiden på torsdagen, med anledning av dödsskjutningen av en polis i Biskopsgården.

– Det är naturligtvis en otroligt tragisk händelse. Det här tar hårt på oss alla, säger Klas Johansson, regionpolischef i väst, inledningsvis.

Enligt Erik Nord, chef för polisområde Storgöteborg, inträffade skjutningen strax innan 22.30 under onsdagskvällen.



– Vårt vakthavande befäl förstod direkt vad det var för ärende och vi gick upp i särskild händelse. Det inleddes en förundersökning om försök, som senare rubricerades om till mord, säger Erik Nord.



Händelsen omfattas av förundersökningssekretess, men man har satt igång alla gällande åtgärder och ett flertal personer har tagits in på förhör under natten.

– Det finns uppgifter på signalement i uppgifterna vi har fått, säger Klas Johansson, regionpolischef i väst.



– Vi är väldigt beslutsamma i att försöka klara upp det här brottet. Det ligger konflikter i Biskopsgården, det var därför poliserna var där, säger Klas Johansson, regionpolischef i väst.



– Det finns ingen misstänkt i ärendet, säger Erik Nord, chef för polisområde Storgöteborg.