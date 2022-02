Efter fängelseupploppet: En stärkt IS oroar

IS' mål med operation mot fängelset i Hassakeh i norra Syrien var långt större än att bara attackera fängelset, det säger den kurdiske befälhavaren Mazloum Abdi till Ekot. Planen var att med de befriade fångarna nå både Al Hol lägret och Raqqa.

500 människor miste livet i striderna och att det tog 10 dagar för SDF att slå ner fritagningsförsöker oroar bedömare som ser hur IS omgrupperar sig och växer.

Bland de döda fanns minderåriga, pojkar som tvingats bli IS barnsoldater. New York Times reporter beskrev en av de döda pojkarna och såg hur barn från kvarteret sparkade på döda kroppar för att visa sitt hat mot IS.