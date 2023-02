Så sent som i september saknades fortfarande många av de resenärer som Kalmar länstrafik (KLT) tappat under pandemin. Men under hösten och i takt med att restriktioner och rekommendationer ändrades under förra året har de resande återvänt och man är i stort sett tillbaka till de nivåer som gällde före pandemin.

Men Christer Holmgren, trafikdirektör på KLT, säger att man har en kundkategori där man fortfarande har en bit kvar innan man är på samma nivå som före pandemin.