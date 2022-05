Efter rysaren: Atron vinner lokala finalen av P4 Nästa

Under onsdagskvällen avgjordes den lokala finalen av P4 Nästa.

Det blev en oerhört jämn tävling där två bidrag fick exakt lika många poäng. Men eftersom lyssnarnas röster väger tyngre än juryns så stod till slut Atron med låten They don't care about us now som vinnare.

Atron består av Will Oaks, Morgan "Mojje" Johansson och Martin Svensson.

– Eftersom jag inte jobbat med musik på många ord så känns det konstigt, jag blir rörd, säger Martin Svensson som kommer från Kalmar.