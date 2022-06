Efter stöldturnén – hovrätten ändrar friande domar

Inbrotten skedde under en stöldturné i södra Sverige under sommaren 2020. Med hjälp av övervakningsfilmer och datatrafik från mobiltelefoner kunde polisen identifiera totalt sex misstänkta män som i olika omfattning åtalades för sammanlagt 35 gärningar under två år. Åtalen avsåg främst ett stort antal tillgreppsbrott som rån och stölder.