Efter strejkvarsel: Störningar kan ske i tågtrafiken norrut

Från den 12 maj och framåt kan det även uppstå störningar i tågtrafiken på följande sträckor på grund av varsel om strejk. Sträckorna det handlar om är Göteborg C–Duved/–Umeå C, Göteborg C–Kalmar C, Stockholm C–Göteborg C, Stockholm C–Malmö C–Köbenhamn.