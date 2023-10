Efter supersuccén: Alba August möter P4-publiken

Alba Augusts vinster i Veckans låt på Musikplats Stockholm: Killing Time (2021), Quitter (2021), Honey (2021), So Alive (2021), Isabelle (2022), Summer Of '99 (2023), I Wish I Was Someone Else (2023).

Radiokonserten med Alba August direktsänds fredag 27 oktober 2023 klockan 12:31 i bland annat P4 Stockholm och appen Sveriges Radio Play.

Musikplats Stockholm med programledare Fredrik Eliasson kan du höra varje fredag klockan 10:30-13:00 med intervjuer, konserter och test av ny musik i Veckans låt.

Våra konsert-sändningar kan du uppleva på plats i studion - boka Din gratisbiljett till denna spelning i Publikbokningen. Antalet platser är begränsade och principen ”först till kvarn” gäller.