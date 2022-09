Ekonomer: Flera utmaningar väntar nästa regering

Här är åtta ekonomers svar om de ekonomiska frågor som är viktigast för nya regeringen att ta tag i höst:



Sven-Olov Daunfeldt, chefekonom Svenskt Näringsliv

”De tre viktigaste utmaningarna under hösten är: 1) Säkerställa elförsörjningen och elpriser till internationellt konkurrenskraftiga priser; 2) Bekämpa utanförskapet och genomföra reformer för att få fler i arbete; och (3) Upprätthålla det finanspolitiska ramverket och göra de prioriteringar som krävs under konjunkturnedgången för att inte få stora underskott i statsbudgeten. ”



Laura Hartman, chefsekonom, LO:

Ge konkret besked kring åtgärder för att hantera de höga elpriserna denna vinter. Hur ser kompensationen till hushållen och företagen ut? Vilka åtgärder vidtas i form av eventuella ransoneringar?

(...)

Hitta en bra balans för den samlade ekonomiska politiken för att hantera både hög inflation och lågkonjunktur. I klarspråk: då penningpolitiken blir mer åtstramande för att bekämpa inflation måste finanspolitiken hålla uppe efterfrågan. Den bör riktas så att den är så lite inflationsdrivande som möjligt: Storsatsning i bättre arbetsmarknadspolitik, vi har inte en stark arbetsmarknad idag utan en tudelad arbetsmarknad där delar går bra samtidigt som arbetslösheten är fortfarande hög. Snabba upp energiomställningen i form av kraftfulla stöd för hushållen och företagen att göra sig mindre beroende av (fossil) energi: energieffektivisering; solpaneler; gratis kollektivtrafik mm.

Annika Winsth, chefekonom Nordea

”Energikrisen – fortsätta det kortsiktiga arbetet, men också att sätta en mer långsiktig plan för svensk energiförsörjning med utgångspunkt från den nya spelplan vi kastats in i på grund av Putins agerande och euroområdets beroende av rysk energi.

Den finansiella åtstramningen lär bli mycket kännbar. Ta höjd för att konjunktur och bostadsmarknad kan vika mer än önskvärt. Allt från riktade stöd till kommuner, byggbranschen samt till hushåll kan bli aktuellt.”



Annika Wallenskog, chefsekonom, Sveriges kommuner och regioner:

"Att regeringen har beredskap för att stödja de kommuner/regioner och särskilt drabbade företag som inte klarar sin ekonomi på grund av inflationen, samt tydligt visa att staten är beredd att gripa in om det blir instabilitet i de finansiella systemen. (...) Medel ska riktas mot drabbade i syfte att uppehålla sysselsättningsnivån. Staten behöver göra om ett antal riktade statsbidrag till kommuner och regioner till generella bidrag.

Det kan också vara så att vissa ekonomiskt svaga hushåll får särskilda problem, då bör möjligheten och nivån för att få ekonomiskt bistånd ändras och de generella statsbidragen till kommunerna öka i samma omfattning.



Alexandra Stråberg, chefsekonom Länsförsäkringar:

"Hantering av finansiell systemrisk gällande ekonomiska läget (typ garantier eller smalt riktade stöd till särskilt utsatta hushåll och sektorer).

Dessutom gäller det att bidra till att det europeiska samarbetet kring sanktionerna fortsätter och inte luckras upp när opinionen i många länder nu riktar kritik mot dessa på grund av det högre energipriset.

Sverige är på väg in i Nato och budgeten till försvaret kommer att utökas kommande år. Det geopolitiska läget väntas fortsätta att vara utmanande. Försvarsfrågorna kommer att ligga högt på agendan och kommer att sannolikt prioriteras.

(...)

Ökade resurser till offentlig verksamhet i statlig regi plus något extra till kommuner och regioner för att undvika neddragningar under låg konjunkturen."

Robert Bergqvist, senior ekonom SEB:

"Regering och riksdag måste undvika att föra en ekonomisk politik som medverkar till att Sverige permanent rör sig bort från låg till hög inflation. Finanspolitiken behöver vara spetsig (riktad) och strukturell (långsiktig) och rikta fokus mot dels hushåll och företag som nu drabbas extra hårt av hög inflation (främst energipriser), dels underlätta Sveriges omställning till en grön och digital ekonomi.

Energikrisen måste lindras och besked snarast lämnas kring hur hushåll och företag kan få hjälp under vintern för att kunna betala skenande elräkningar.

(...)

A. Beslut som innebär att Sverige kan påskynda investeringar (både offentliga och privata) i ökad och förutsägbar grön energisäkerhet samt en snabbare digital omställning. B. Satsningar på arbetskraftens kompetens som gör det lättare att komma in på arbetsmarknaden och som tillgodoser den fjärde indu­striella revolutionens behov av kunnande och erfarenhet hos arbetskraften. C. Säkerställa ett fortsatt bostadsbyggande som ökar möjligheterna att komma in på bostadsmarknaden och som därmed öka mobiliteten på arbetsmarknaden."



Mattias Persson, chefsekonom, Swedbank:

"Det mest akuta är åtgärder som mildrar effekterna av den energikris som Sverige och Europa befinner sig i, och som dessutom kan förvärras ytterligare. Samtidigt som hushåll och företag möts av en kostnadschock via den höga inflationen och höjda räntor.

(...)

Arbetslinjen – hur skall vi får fler i arbete. Denna fråga är förknippad också med en bättre politik för att underlätta och förbättra integrationen i Sverige. Den gröna omställningen – säkerställa att det finns rätt incitament att investera och fortsätta den gröna omställningen av svensk ekonomi.



Nils Gottfries, professor emeritus i nationalekonomi, Uppsala universitet

"Skapa en fungerande hyresmarknad. Det är orimligt att en ung person eller en som flyttar till Sverige inte kan hyra en bostad.

Göra energiförsörjningen mer robust med överföringskapacitet och flera alternativa källor, framförallt mer vindkraft. Dock får vi vänja oss vid högre elpriser. Det är så marknaden fungerar.



Införa en mer rättvis och effektiv beskattning av fastigheter: fastighetsskatt bör till stor del ersätta reavinstskatt."