Ekonomikano dumo vasho duralo sikljariba samo jekhe romane chavoreske

Ko bersh so nakhlja ko shkolako anglojevendesko termini dijape o shajipe vasho statsbidrag/ ekonomikano dumodejba kotar o skolverket e shkolenje vash-o duralo sikljoviba/fjärundervisning ko minoritetna dajenge chibja sar soj finsko, jiddisch, meänkieli, samisko thaj i romani chib.

Akava ekonomikano dumodejba vash-o duralo sikljoviba/fjärundervisning ko minoritetna dajenge chibja koristijape vash-o 558 sikljovne. Oljendar i 285 djene kotar e finsko chib, 51% , kotar e samisko chib 29% kotar e mienkeli 19%, jidish 0,4% thaj kotar i romani chib hine 0,2% so znacini samo jekh sikljovno.

Gunar Stenberg kotar o Skolverket mothovi so jekh kotar o sebepija sose samo jekhe romane chavorese rodijape akava ekonomikano dumo aso duralo sikljoviba ki romani chib shaj te ovel odova so nane dosta sikljarne, o djene kaj so sikljarena i romani chib dural, a isi hem avera sebepija.