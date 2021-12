Ekot på en minut

Svenska åklagare räknar med att avslöjandena kring meddelandetjänsten Sky ECC, som många kriminella använt sig av, kommer att leda till många utredningar och åtal under åren framöver. Det uppger Karl-Erik Esbo, vice chefsåklagare på Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet. ”Det kommer definitivt fortsätta under nästa år och säkert en bit in på året därpå”, säger han.