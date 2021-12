Ekots tidigare Afrikakorrespondent minns Desmond Tutu

”Gud måste ha humor, som låter en liten krokig, brun man med jättenäsa bli ärkebiskop.”

Orden är Desmond Mpilo Tutus, i hans avskedspredikan i anglikanska kyrkan i Kapstaden. Och orden åtföljdes av hans karakteristiska smittande skratt som alltid låg på lur och som kunde höras lång väg.

Men värmen blandades alltid med allvar och djup religiös tro, som när Tutu avslutade varje intervju med: ”God bless you – Gud vare med er”.

Desmond Tutu var den modigaste person jag nånsin träffat, det närmaste en riktig hjälte man kan komma. Att han blev teolog, berodde på prästen Trevor Huddleston; en vit man som artigt bugade för Desmonds mamma som var städerska på en skola, och som sedan besökte den 13-årige Desmond på sjukhuset varje vecka, där han vårdades för TBC i ett par år.

Desmond Tutu reste 1962 från rasförtryckets Sydafrika till London för att avsluta sina teologistudier. Han berättade att där kunde han och hans hustru Leah fråga den ena polisen efter den andra om en vägbeskrivning. Bara för att få uppleva att en vit polis tilltalade ett svart par med ”Sir och Ma'am”.

Desmond Tutu återvände till Sydafrika, och blev domprost i Johannesburg, biskop av Lesotho och ärkebiskop i anglikanska kyrkan i Kapstaden.

Han använde sina predikstolar till passionerade tal mot apartheid, och mot orättvisor. Och att ständigt trotsa den vita apartheidregimen och dess rasåtskillnadslagar för svarta invånare.

”The system try all it can to destroy us. It won't succed! God is on our side!”

Regimen försökte på alla sätt stoppa den orädde prästen, vars budskap spreds vida omkring, men drog sig för att fängsla Tutu. Det satt redan en symbol i fängelse: Nelson Mandela. Och omvärldens ramaskri hade blivit för högt, även för den hårdnackade apartheidregimen.

1984 fick Desmond Tutu Nobels fredspris. Men den lyckligaste dagen, sa han, kom tio år senare; när han som 62-åring fick rösta för första gången i sitt liv, i Sydafrikas första demokratiska val.

Och Tutu fick sedan ett tungt uppdrag av den nyvalde presidenten, Nelson Mandela, att leda Sydafrikas Sannings- och Försoningskommission, som skulle blottlägga apartheidtidens grymheter. Där återigen variga och oläkta sår skulle öppnas; ett nödvändigt ont för att nationen skulle kunna helas, utan jagande spöken.

”We are charged to unearth the truth about our dark past. So it will not return to haunt us.”

Desmond Mpilo Tutu beskrev sig själv som barnslig, nära till skratt, lite fåfäng och djupt religiös. Egenskaper som hans hustru Leah höll sin måttfulla, styrande hand över. Han var ständigt vardagsnära, ”just call me Arch”, istället för ärkebiskop, skrattade han.

Men hela tiden allvarligt inkännande i människors liv över hela världen, som medlem i gruppen ”de äldre” pensionerade världsledare. Och Tutu drog sig inte för att senare kritisera Sydafrikas nya demokratiska regeringar; orättvisor är inte vita eller svarta – bara orättvisor.

En lika orädd som modig man har gått bort – God bless you, Arch