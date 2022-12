Elprisstödet betalas via Swedbank – ”på ett smidigt vis, är målet”

Det kommande elprisstödet kommer att betalas ut via Swedbank. Det står klart sedan den andra tilltänkta parten, Danske Bank, dragit sig ur processen. Och då fanns det inte så många alternativ kvar, meddelar Försäkringskassan, som har frågan på sitt bord.

Enligt Försäkringskassan kommer pengarna in på kontot automatiskt om man har ett sådant registrerat, eller i form av en avi som man kan lösa in hos banken eller via bank-id. Men detaljerna är ännu i sin linda.