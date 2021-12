Elsa ande Saajvoe rajo 4 kotor

4. E kevnia

Buerie biejjie! Kade das lashio djes pe samitsko chib. Loshav ke kames te aves manca maj dur kate. Butivar acharav man korkoro kate. Feri akanak boldas amen khaj o maj vazno. Elsa Laula. Ehh. Khaj samas? Elsa dikhlas peske prales thaj peske dades. Feri vorta kana e Elsa ghindojas ke voj shajas te ingrel len kere, dem me, o parno kraj anda Saavjoe-rajo, Elsa jekh nevi misia. Haha! kadej, chack nashtik o trajo te avel lokho na?

Musaj te maras amen anda amare! Mindik phenav kodo. Kana dikhas a Elsa kadi data nakhlas aba trin kurke. E Elsa beshel peske khere thaj skrij mangee jekh kevnia.

"Chack kado chi djal" tsipij e Elsa holjasa, thaj dikhel pe sa e paperioshi khaj shudas angla peste. Voj acharel ke kanchi chi djal lake sar mukhlas o Saajvoe-rajo thaj sa djal pharimasa.



"Me sim feri 9 bershengi, kadoj dilipe! Sar te skrij jekh intrego kevnia?" phenel e Elsa peske tela nakh, thaj ushtiel opre te kerel variso kaver. E kevnia si vazno, feri e familja musaj vi kade te han variso, thaj akanak kana o Mattias thaj o tata si kote musaj e Elsa te zhutij peska da. Koncentrovano djal e Elsa avri anda lengo kher thaj djal khaj peski dej khaj beshel thaj muzil a guruvnia.



"Mamo, so birij te ushtiavel jekhes anda pharo sojipe" pushel e Elsa, thaj laki dej dikhel chudne jakhenca pe late.

"Chi acharav so pushes, Elsa" phenel laki dej. Voj mukhlas a guruvnia thaj boldas pe karing peski chej.



"Musaj te kerav variso … Te birij te anavav palpale e Mattiasost haj mure dades. Musaj te skrij jekh kevnia. Thaj kadi kevnia si te ushtiavel jekhes anda pharo sojipe. Feri… chi acharav so kodo chachimasa znacij, phenel e Elsa thaj dikhel brigasa pe phuv.



Laki dej tsirdel jekh phari dzi ande peste zhi pun voj del la atveto, thaj dichiol pa lako muj ke phares si lake te vorbij pa kodo.

"Muri chej, Mattias thaj chiro dat tasile. E mursh arakhle lengo parahodici pa kaver rig, thaj tu avilan khindi sa kodo djes, phenel kai dej brigasa. "Chi birij pe te ustjiavel pe opre e mulen muri chej!"



Elsa chi djanel sar te phenel peska dejorake so chachimasa kerdas pe ke o Mattias thaj lako dat chachimasa trajin. Chack voj djanel ke von trajin ke voj sas ando Saajvoe-rajo, vi te si kade ke laki dej lake chi pachal.

"Djanav ke mezij ke von mule, feri me djanav ke von si maj dur zuvinde", phenel e Elsa. "Feri zhi pun birij te sikavav kado tuke musaj me anglunes te skrij jekh kevnia".



"Khaj si te ushtiavel e muloren?", pushel e mama. Voj dikhel rojimasa pe peski chej. "Atunchi ghindoj ke musaj te skris variso so si amare manushege zurales vazno. Kam si te skris jekh kevnia sar e shvedicka gadje zumaven te paronchin pe amare trajora. Butivar dos man ghindo te tradav khaj o Kraj ando Stockholm thaj te phanav leske sar leske manush amenca keren. Thaj ke von mindik amenge phenen ke ame Sami manush musaj te khidas amen avri pa lengi phuv vi te sas kodi phuv amari maj anglunes!"



Elsa kerel anda shero, thaj pachal ke achardas peska da.

"Apool so, pachas ke te skrija jekh kevnia pa kodo so amare manush e Sami trajisarask, ke trobusardamas te trajisas ande khera, te avel amenge slobodo te trajisaras pala amare zakonura kusa amare cherbura, ke atunchi avilov muri kevnia lashi?", pushel e Elsa.



"Ova, pachav, feri dostaj aba, mangav tut Elsa …" phenel e mama thaj muzil a guruvnia po dujto. "Aba nakhlas jekh shon sar hasajlas chiro dat thaj chiro pral. Trobuj te mukhas kodo akanak, Vi te si kodo phares amenge".



Elsa dikhel ke laka dake jakha asvaren, thaj boldel pet haj djaltar. Akanak djanel pa soste te skrij e kevnia thaj kodo kerel e buchi maj lokho ando skiripe.



Kodi rachi skrij e Elsa opral shtarvardesh patra. Kana o odut khatar o shunuto parudjilas khatar e khamesko odut das e Elsa gata peski kevnia. Voj uradas pe sigo thaj las te nashel sig karing o bar khaj puterdas lake o vudar khaj o parno kraj thaj lesko Saajvoe-rajo.



Kana e Elsa aresel khaj o bar, mezij kodo bar sa kade mysticno sar e paluni data, thaj e Elsa pachal ke vi kado drom puterdjiola pe kodo magicno vudar. Thaj kade vi sas, ke kana e Elsa shiol o vast po bar acharel voj sar voj tsirdel pe andre ande kodo bar.



Voj tsirdel jekh baro vozduho ande peste, feri chi ushpeji te tsirdel les gata ke hirtelen acharel voj sar lake buke dhukan. o lufto ande kodo bar phabarel lake parne bukhe, feri e Elsa chi del pe, kade dur areslas thaj voj das len peski vorba. Hirtelen acharel voj ke voj kotej thaj voj acharel sar voj hasal zurales. Voj acharel ke zurales phares si lake te aresel ande kado Saajvoe-rajo thaj ke kado shaja te mudarel la.



"Chi avilan pe vrama!" E parne krajesko glaso si holjarniko thaj e Elsa tordjiol sigo opre. Musaj te morel e jakha te birij te dikhel maj feder thaj atunchi dikhel voj e parne krajes angla peste, voj kerel e gada pe peste te mezij mishto angla leste.



"Mangav bari ertechia…. hiresha kraja. Feri las mange vrama te skrij kadi kevnia, thaj kadi kevnia si lashi thaj feri tuke", phenel e Elsa thaj del e parne krajes e intrego kevnia so voj skirisardas.



O parno kraj ginavel thaj boldel e patra, thaj univar vazdel pesko shero thaj shudel e jak pe Elsa. Pala jekh vram phandavel vov e kevnia thaj dikhel seriozne jakhenca pe Elsa.



"Musaj te phenav ke chi daras kanchestar, thaj vi tromandan te aves mande vi te chi avilan pe vrama…. Kodo chalilas man. Vi kade chi mukov chire dades thaj chire prales, ke chi dan gata e kevnia pe kodi vrama so me tuke phendem!"



Elsa lel te rovel thaj e asva hiordjion pa lake jakha, voj mangel e parne krajes anda intrego pesko hjilo te miloj pe latar.

"Me sim feri jekh tsini chejori," phenel e Elsa rojimasa. "Mangav tut, mukh man te dikhav mure dades thaj mure prales, mangas tut?"

O parno kraj dikhel pe late thaj mirij la peske jakhenca, zhi pun vov putrel pesko muj.



"Hmm, mukhav tut te dikhes chire dades, thaj dav tut jekh maj paluni chansa te les len avri anda muro rajo. Feri atunchi musaj te khides khetanes e shtar balvalja ande jekh than. Te birisa te khides len khetanes, atunchi mukov tuke chire prales thaj chire dades, feri vi kado phenav tuke thaj achar so phenav. Te na birisa te keres kado atunchi chi dikhes len soha maj but ande intrego chiro trajo!"



Kodole vorbenca boldel pe o parno kraj thaj djal thaj pala leske dume tordjiol hirtelen lako dat. E vrama ashadjilas ande late thaj rojimasa nashel voj khaj pesko dat.