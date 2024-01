I Storbritannien pågår just nu den längsta läkarstrejken sedan andra världskriget. Det är en form av underläkare som strejkar för högre löner.

Konflikten har pågått i mer än ett år och mer än en miljon läkarbesök har ställts in. Denna gång varar strejken i sex dagar.

Också andra yrkesgrupper strejkar i landet. I London väntas all tunnelbanetrafik att ställas in under ett par dagar i nästa vecka.