En utmattningsdepression blev starten på Madeleines konstnärskap

Madeleine Santiago Elofssons låtlista:

Den här låten påminner om min barndom… Julio Iglesias - Me Va Me Va

Detta är mina ungdomsidoler… New Kids On The Block - Step By Step

Denna låt förknippar jag med min favoritplats… Melissa Horn - Lät du henne komma närmre

Den här låten påminner mig om min stora kärlek… Westlife - Puzzle Of My Heart

Om jag känner mig ledsen så spelar jag denna låten… Tracy Champman - Talking about a revolution

Den bästa lokala artisten från mitt närområde som jag vill lyfta fram… Pernilla Wahlgren (bor 10 min från varandra) - Come inside my world

Denna låt säger något om mig… Kelly Clarkson - What doesn´t kill you