Danmark sänker energiskatten med 90 procent

Stödpaketet har döpts till vinterhjälpen och innebär att energiskatten på el sänks med nästan 90 procent – ner till EU:s miniminivå, under sex månader. Under samma period höjs även barnbidraget rejält. Med i paketet finns också regeringens utspel nyligen om att ge elkonsumenter möjlighet att skjuta upp vinterns extrakostnader för el- och värme och betala av under flera år.