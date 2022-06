Expert: Höga krav på bolaget i mutbrottsdomen

Tingsrättens dom i mutbrottsrättegången

Byggföretagaren döms för grovt givande av muta vid två tillfällen, grovt bokföringsbrott under åren 2014, 2016 och 2017 samt för grovt försvårande av skattekontroll under åren 2015 och 2018. Straffet blir tre års fängelse och näringsförbud i fem år. Hans företag ska även betala en företagsbot på 3 miljoner kronor.

Östersundshems tidigare vd Daniel Kindberg döms för ett fall av grovt tagande av muta, medhjälp till grovt bokföringsbrott under åren 2014, 2016 och 2017, samt för medhjälp till grovt försvårande av skattekontroll under år 2015. Han döms till fängelse i två år och sex månader och han får näringsförbud i tre år. Han ska även betala totalt 5 545 000 kronor till staten för det han mottagit i mutor. De två företag som Daniel Kindberg fakturerade ifrån ska betala företagsbot på 500 000 kronor var.

Östersundshems tidigare vice vd Hans Carlsson döms för grovt tagande av muta vid två tillfällen, medhjälp till grovt bokföringsbrott under åren 2014, 2016 och 2017, samt för medhjälp till grovt försvårande av skattekontroll under åren 2015 och 2018. Han döms till fängelse i två år och åtta månader och meddelas näringsförbud under tre år. Han ska även betala tillbaka till staten det belopp han mottagit i muta, totalt 4 924 896 kronor. De två företag som Hans Carlsson fakturerade ifrån ska betala företagsbot på 500 000 kronor var.

Den tidigare arbetschefen vid Peab döms för grovt givande av muta och trolöshet mot huvudman till villkorlig dom och 180 dagsböter om 430 kronor, totalt 77 400 kronor. Han ska betala skadestånd till Peab på 179 896 kr avseende den lägenhetsrenovering till en anhörig till Hans Carlsson som Peab fick stå för.

Den tidigare regionchefen på Peab frias från misstankarna om medhjälp till trolöshet mot huvudman. Det gäller den del av åtalet som handlar om en avloppstank som ska ha installerats på den tidigare arbetschefens privata fastighet och bekostats av Peab. Även arbetschefen frias på den punkten.

